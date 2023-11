Concert de Noël Musiques Actuelles Amplifiées Pôle Sud – Centre de formations musicale Saint-Vincent-de-Tyrosse, 18 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Un concert aux couleurs de Noël, donné par les élèves du département Musiques Actuelles Amplifiées de l’antenne Sud du conservatoire des Landes..

2023-12-18 fin : 2023-12-18 19:30:00. EUR.

Pôle Sud – Centre de formations musicale Voie Romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



A concert in the colors of Christmas, given by the students of the Amplified Live Music department of the South branch of the conservatoire des Landes.

Un concierto con los colores de la Navidad, a cargo de los alumnos del departamento de Música Viva Amplificada de la sección Sur del conservatorio de las Landas.

Ein Konzert in weihnachtlichen Farben, das von den Schülern der Abteilung Musiques Actuelles Amplifiées der Antenne Sud des Conservatoire des Landes gegeben wird.

Mise à jour le 2023-11-21 par OTI LAS