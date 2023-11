Concerts flash Pôle Sud – Centre de formations musicale Saint-Vincent-de-Tyrosse, 1 décembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Au fil de l’après-midi, partagez de petits moments musicaux avec des élèves de l’antenne Sud du Conservatoire des Landes et découvrez quelques instruments..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 19:15:00. EUR.

Pôle Sud – Centre de formations musicale Voie Romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Throughout the afternoon, share musical moments with students from the Conservatoire des Landes’ South branch, and discover some of their instruments.

A lo largo de la tarde, comparta momentos musicales con los alumnos de la sección Sur del Conservatorio de las Landas y descubra algunos instrumentos.

Teilen Sie im Laufe des Nachmittags kleine musikalische Momente mit Schülern der Zweigstelle Süd des Conservatoire des Landes und lernen Sie einige Instrumente kennen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OTI LAS