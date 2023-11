Conférence « Un siècle de Musiques Actuelles » Pôle Sud – Centre de formations musicale Saint-Vincent-de-Tyrosse, 27 novembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Présentation des grands courants et artistes majeurs des Musiques Actuelles Amplifiées aux XXème et XXIème siècles..

2023-11-27 fin : 2023-11-27 20:00:00. EUR.

Pôle Sud – Centre de formations musicale Voie Romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the major currents and artists of Amplified Current Music in the 20th and 21st centuries.

Presentación de las principales tendencias y artistas de la música actual amplificada en los siglos XX y XXI.

Ein Überblick über die wichtigsten Strömungen und Künstler der verstärkten aktuellen Musik im 20. und 21. Jahrhundert.

Mise à jour le 2023-11-21 par OTI LAS