Concert « Musicopole » Pôle Sud – Centre de formations musicale Saint-Vincent-de-Tyrosse, 21 novembre 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Saint-Vincent-de-Tyrosse,Landes

Venez partager un moment musical avec des élèves de l’Antenne Sud du Conservatoire des Landes..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 19:30:00. EUR.

Pôle Sud – Centre de formations musicale Voie Romaine

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and share a musical moment with students from the South Antenna of the Conservatoire des Landes.

Venga a compartir un momento musical con los alumnos de la Antena Sur del Conservatorio de las Landas.

Genießen Sie einen musikalischen Moment mit Schülern der Antenne Sud des Conservatoire des Landes.

Mise à jour le 2023-10-24 par OTI LAS