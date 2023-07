Travaux publics : Mellina Boubetra POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 27 mars 2024, Strasbourg.

Travaux publics : Mellina Boubetra Mercredi 27 mars 2024, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Jeune chorégraphe brillante déjà invitée à POLE-SUD, Mellina Boubetra poursuit ici un projet en lien avec sa création Nyst, un objet chorégraphique et auditif, qui a été pensé pour le festival d’Avignon 2022. Dans cette pièce, accompagnée de Julie Compans, audio-descriptrice en danse pour Accès Culture, Mellina danse et Julie décrit ce qu’elle voit. Ici, l’idée est d’inviter des personnes, toutes générations confondues, à partager un temps avec l’équipe artistique en studio pour se prêter au jeu d’être décrit. Construit en plusieurs étapes, le projet va compiler ces expériences en différents lieux afin d’aboutir en 2024-2025 à une installation et à un projet d’édition.

–

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

> billetterie.pole-sud.fr

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-27T19:00:00+01:00 – 2024-03-27T19:30:00+01:00

2024-03-27T19:00:00+01:00 – 2024-03-27T19:30:00+01:00

Christophe Raynaud de Lage