Marie Barbottin POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 17 mars 2024, Strasbourg.

Marie Barbottin Dimanche 17 mars 2024, 16h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

La chambre d’eaux est une fable contemporaine. L’histoire d’une jeune héroïne, née dans une baignoire, le poing en avant, qui, affranchie des injonctions liées à sa condition de petite fille, se revendique humaine avant tout. La chambre d’eaux est une histoire pour les enfants… mais pas que. S’y pose la question de la possibilité – quel que soit son sexe – de grandir et de se construire dans l’égalité, à contre-courant des normes sociales. Réunis dans un même espace, interprètes et spectateurs sontenveloppés dans un paysage sonore et visuel luxuriant avec, au centre, amoncellement de fleurs séchées et une baignoire sabot ancienne et colorée. Une subtile forme de récit où les mots, la musique et les danses de l’interprète Marie Barbottin entrent en dialogue avec le danseur Yan Giraldou, en charge de l’interprétation en Langue des Signes Française, faisant de cette très belle pièce un inédit solo pour deux interprètes.

–

TOUT PUBLIC + 6 ANS

SCOLAIRES

LU 18 + MA 19 MARS 10:00 & 14:30

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-17T16:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:45:00+01:00

2024-03-17T16:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:45:00+01:00

Alain Julien