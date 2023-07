Youness Aboulakoul POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 13 mars 2024, Strasbourg.

Youness Aboulakoul 13 et 14 mars 2024 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

L’aïta ou ayta est un chant ancestral berbère qui exprime les joies et les peurs mais qui signifie aussi « cri » ou « appel » en arabe dialectal marocain. Prenant appui sur cette pratique musicale exaltant la liberté et la quête de la justice, Youness Aboulakoul réalise une manifestation chorégraphique destinée à six femmes interprètes. Six corps qui tentent de résister au pli par la verticalité. Un groupe en marche, qui avance, tombe, se soulève, se plie, se déplie et se replie, mais finit par retrouver une verticalité portant la trace de toutes ces luttes acharnées. Exercice rituel d’élévation et de valorisation des chutes, la performance allie l’esprit libre et rebelle de l’ayta aux combats de six artistes qui expriment, à travers la danse, la force et la liberté du corps féminin, opposé à tout système qui cherche à le diriger et à le contrôler. Autant poétique, politique que philosophique, la pièce décrit un chemin qui part du bas vers le haut. Chorégraphe, performeur et musicien, Youness Aboulakoul et les interprètes portent un sujet puissant, qui relie les racines marocaines originales à des phénomènes malheureusement encore contemporains.

COPRODUCTION POLE-SUD CDCN

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg

2024-03-13T20:30:00+01:00

2024-03-14T20:30:00+01:00

