Strasbourg Travaux publics : Léo Lérus / Cie Zimarèl POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 23 février 2024, Strasbourg. Travaux publics : Léo Lérus / Cie Zimarèl Vendredi 23 février 2024, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Chorégraphe guadeloupéen, Léo Lérus est passé par une très belle carrière d’interprète avant de se consacrer à sa propre écriture. La pièce qui sera présentée en avril est celle sur laquelle Léo Lérus va travailler lors de cet accueil studio. À la (presque) dernière étape d’une création, les éléments dramaturgiques sont souvent là mais les derniers choix chorégraphiques doivent être mis en œuvre. Étape passionnante, c’est à cet endroit de la création que nous vous invitons.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

> billetterie.pole-sud.fr POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg

