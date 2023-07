Brahim Bouchelaghem / Cie Zahrbat POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 21 février 2024, Strasbourg.

Brahim Bouchelaghem, chorégraphe de la compagnie Zahrbat et grande figure de la danse hip-hop et Denis Bonnetier, directeur artistique de la compagnie de marionnettes Zapoï, se sont associés pour créer un monde imaginaire inspiré des mythes grecs du Minotaure ou d’Icare. Véritable voyage initiatique, trois danseurs accompagnent la marionnette Shorty – moins d’un mètre de haut – dans sa quête d’identité et guident le petit héros dans le labyrinthe de ses pensées pour éprouver et faire naître au fur et à mesure les plus beaux des sentiments, l’amour et la fraternité. Avec délicatesse et prouesse technique, les danseurs donnent vie à une marionnette plus vraie que nature dans ses gestes et totalement crédible dans ces passages dansés. La danse hiphop incarnée dans un personnage par nature inanimé révèle à la fois la magie et l’empathie des interprètes. Un spectacle familial totalement touchant.

TOUT PUBLIC + 6 ANS

SCOLAIRES

JE 22 FÉV 10:00 & 14:30

Présenté avec la M.A.C., Relais Culturel de Bischwiller et la Maison des Arts de Lingolsheim dans le cadre d’une tournée territoriale

