Travaux publics : Louise Vanneste POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 14 février 2024, Strasbourg.

Chorégraphe belge, Louise Vanneste vient pour la première fois à POLE-SUD. 3 jours, 3 nuits explore la relation d’un être à son environnement humain et non-humain par le prisme de la géologie, de la transformation de la Nature. Cette relation étroite entre l’individu et les phénomènes atmosphériques, prendra ici la forme d’une performance en solo profondément ancrée dans le « Ici et maintenant », en lien avec une communauté fictive.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

2024-02-14T19:00:00+01:00 – 2024-02-14T19:30:00+01:00

