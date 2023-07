Giuseppe Chico & Barbara Matijevic / Cie Premier Stratagème POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 6 février 2024, Strasbourg.

Barbara Matijevic et Giuseppe Chico fondent la compagnie Premier Stratagème en 2008. Leur travail prend en considération Internet comme une véritable matrice. Our Daily Performance s’inspire ainsi des tutoriels Youtube où les auteurs de vidéos sont musiciens amateurs, passionnés de fitness, ou encore spécialistes en self-défense. Puisant dans des centaines de vidéos, les chorégraphes et les cinq interprètes du spectacle (acteurs, danseurs, acrobates, musiciens) nous livrent des modes d’emploi vivants et originaux pour (sur)vivre dans la société contemporaine. Comment renforcer vos relations personnelles ? Comment tomber sans se faire mal quand on a plus de 65 ans ? Comment faire une chanson rap à partir d’un sonnet de Shakespeare ? Internet regorge d’experts sur ces sujets. Chaque jour, de plus en plus de personnes se tournent vers Youtube pour acquérir des compétences sportives ou sexuelles, des techniques de danse ou de relaxation. Détournées et recomposées avec humour, toutes ses situations sont reproduites au pied de la lettre. Dans ce spectacle, porté par une équipe de performeurs talentueux, le spectateur assiste en direct à de puissantes tentatives de reproduction de ce qui fait la joie et l’horreur de nos réseaux sociaux.

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

