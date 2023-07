Thomas Lebrun / CCN de Tours POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Strasbourg Thomas Lebrun / CCN de Tours POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 1 février 2024, Strasbourg. Thomas Lebrun / CCN de Tours 1 et 2 février 2024 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Depuis plusieurs années, Thomas Lebrun écoute avec ravissement un grand nombre d’interviews radiophoniques de Marguerite Duras enregistrées sur plusieurs décennies dans les « Grandes Heures », collection d’entretiens par l’Ina et Radio France. Elle y parle de l’écriture de ses livres, de ce qu’elle ressent, des sensations que cela lui procure. C’est de cette émotion qu’il s’agit. De l’envahissement de l’être, de cet état si particulier, né de l’abandon dans la danse ou dans les mots. De cette complicité inédite est née une pièce rare, où les mots de l’écrivaine, sa voix, les matières sonores extraites de ses films, de ses chansons, se conjuguent avec les gestes d’un danseur inspiré. Cette danse précise, habitée, fantasque et bouleversante, nous plonge dans l’univers de Marguerite Duras sans jamais laisser de côté celui qui l’incarne, Thomas Lebrun. « Il y a de la confidence dans ce projet. Il y a le sens que l’on donne à l’écriture, à son identité même, à son partage. Le sens d’une longue traversée que la danse permet au corps. Un corps en perpétuel changement, qui vieillit… Qui cherche autrement le ravissement du geste. »

Ce spectacle a reçu le Grand prix du meilleur spectacle chorégraphique de l'année lors du 60e palmarès des Prix du Syndicat Professionnel de la Critique

