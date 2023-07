Travaux publics : Meytal Blanaru POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 1 février 2024, Strasbourg.

Travaux publics : Meytal Blanaru Jeudi 1 février 2024, 19h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Dark Horse est une réflexion sur les prismes à travers lesquels nous regardons les autres et nous nous regardons nous-mêmes. L’objectif de la pièce est de questionner notre regard sur les autres corps, nos idées de la beauté et les restrictions que ces idées imposent à notre capacité à être avec les autres, ainsi qu’à être avec nous-mêmes. Le public est invité à se débarrasser, à entrer dans un espace où la variation des personnes et des corps n’est pas un signe de faiblesse ou de menace, mais plutôt de diversité et de force.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

> billetterie.pole-sud.fr

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T19:00:00+01:00 – 2024-02-01T19:30:00+01:00

Shiraz Grinbaum