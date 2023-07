Leïla Ka / Artiste Associée 2024 – 2026 POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 26 janvier 2024, Strasbourg.

Leïla Ka / Artiste Associée 2024 – 2026 Vendredi 26 janvier 2024, 20h30 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Véritable prodige de la scène chorégraphique d’aujourd’hui Leïla Ka impose son énergie sur scène. Précise, pressée, dramatique et paradoxalement relâchée, sa danse nous propose des montagnes russes d’émotions. La chorégraphe tente dans Maldonne de créer une dramaturgie hypnotique portée par cinq femmes. Sur scène, des robes. De soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours, de bal. Des robes qui volent, qui brillent, qui craquent, qui tournent… Toujours fidèle à son univers théâtral, elle fait évoluer les danseuses sur des musiques issues du classique, de l’électro et de la variété. De cette intimité au féminin, la chorégraphe dévoile et habille, dans tous les sens du terme, les fragilités, les révoltes et les identités multiples portées par le groupe.

CLUB’IN HOUSE

Avec Noémie Cordier / Cie Watt, Joseph Schlageter (DJ Wolves) et Jöel Osafo Brown

À l’issue de la représentation

FESTIVAL L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T20:30:00+01:00 – 2024-01-26T21:30:00+01:00

Nora Hougenade