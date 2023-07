Work in progress – Présentation d’étapes de travail POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 21 janvier 2024, Strasbourg.

SOIS BELLE ET T’ES TOI — Yvonnette Vela Lopez

Yvonnette Vela Lopez a fondé la compagnie Mira avec Sébastien Vela Lopez dans les années 90 et elle développe aujourd’hui des projets chorégraphiques et pédagogiques autour du droit et de l’égalité des chances. « Quel héritage laissons-nous à nos filles, comment changer et faire évoluer les idées reçues sur la femme, son image et les rôles qui lui sont attribués ? Notre devoir et de sensibiliser, dénoncer et d’affirmer que nous avons les mêmes droits et que nous sommes les égales des hommes. » Les cinq danseuses, amateures et professionnelles, revendiquent leurs droits et rendent hommage aux « grandes dames » qui les ont précédé.

ESSAI CHORÉGRAPHIQUE — Noémie Cordier

Noémie Cordier est une danseuse interprète originaire de Strasbourg, chorégraphe de la compagnie WATT et Mokambo Capoeira. Elle pratique les danses hip-hop, la housedance, la capoeira et la danse contemporaine et en a fait son mode de vie. Elle est pédagogue (professeure agrégée d’EPS à l’Université de Strasbourg), artiste activiste (créatrice du projet Club’in House, Club’in Street & Club’in Europe pour le développement de la culture clubbing et hip-hop à l’échelle locale nationale et internationale), chercheuse et auteure sur l’histoire de la housedance en France. Les voyages dans le monde entier ont nourri sa pensée et sa danse et l’amènent aujourd’hui à « l’essai chorégraphique ». Comment conjuguer l’ADN de ces cultures collectives dans un solo personnel ?

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

