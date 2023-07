Nadia Beugré POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 19 janvier 2024, Strasbourg.

Nadia Beugré Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

La chorégraphe ivoirienne Nadia Beugré explore avec malice et ingéniosité les codes de la féminité, de la masculinité mais aussi le regard occidental posé sur des corps noirs. L’Homme rare, met en scène cinq interprètes masculins, nus, presque toujours de dos, aux déhanchés ondulants, parfois sur talons ou drapés de blanc, qui nous amènent à nous interroger sur les clichés de genres, de comportements ou de cultures. Après une entrée en matière « colorée et musicale », la pièce change radicalement de registre et nous propulse dans une mise à nu, au sens littéral, où ces incarnations assumées explorent tout à la fois la question de la virilité, de la féminité, des clichés liés à l’homosexualité et de la vulnérabilité que tout être humain porte en soi.

–

FESTIVAL L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T21:30:00+01:00

Olivier Miche