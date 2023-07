Ruth Childs / Scarlett’s POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 19 janvier 2024, Strasbourg.

« Blast » revêt plusieurs sens : explosion, forte rafale de vent, note forte de cor ou de sifflet. En anglais britannique, « blast » c’est aussi une façon de jurer. En s’appuyant sur l’observation et l’apprentissage de l’expressivité humaine, Ruth Childs, danseuse et chorégraphe anglo-américaine crée ici un nouveau solo qui sonne telle une déflagration. Construite comme une étude sur les corps douloureux, débordants et étranges, la pièce met en scène les histoires d’une humanité troublée, celles qui nous hantent en image, celles de notre imaginaire, de nos cauchemars. En dialogue avec la création sonore percussive de Stéphane Vecchione, la danseuse se confronte à des corps et des récits de corps d’une violence terrible. Une oeuvre coup de poing, à la précision et à l’esthétique éloquentes.

COPRODUCTION A-CDCN

FESTIVAL L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T20:00:00+01:00

Marie Magnin