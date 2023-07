Olivia Grandville / Mille Plateaux, CCN de la Rochelle POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 16 janvier 2024, Strasbourg.

Olivia Grandville / Mille Plateaux, CCN de la Rochelle 16 et 17 janvier 2024 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Selon Olivia Grandville, « si ce ne sont pas les hommes qui s’emparent de la question du féminisme et qui dénoncent leur propre assignation à la virilité, on n’en sortira pas. » Débandade est une oeuvre subversive qui jette sur le plateau sept hommes, nés dans les années 1990, à qui la chorégraphe pose cette question : « Comment vivez-vous en ce moment votre masculinité ? ». À une période salutaire où les femmes réaffirment leurs droits, elle demande à ce groupe d’artistes, issus d’expériences géographiquement et culturellement éloignées, de mettre en mots et en gestes leur relation au genre, aux représentations du pouvoir et recueille leurs sentiments sur la période actuelle. Récits, craintes, souvenirs d’enfances, réflexions, témoignages, soli et duos surgissent en scène avec grâce et humour.

–

FESTIVAL L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T20:30:00+01:00 – 2024-01-16T21:50:00+01:00

2024-01-17T20:30:00+01:00 – 2024-01-17T21:50:00+01:00

Marc Domage