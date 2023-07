Olga Mesa / Cie Hors Champ // Fuera de Campo POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 11 janvier 2024, Strasbourg.

Olga Mesa / Cie Hors Champ // Fuera de Campo 11 et 12 janvier 2024 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Une Table à Soi (danse de mains) est un projet transversal, une installation performative, une création scénique. Cette histoire s’ancre dans un imaginaire féminin fortement affirmé où se croisent, tels les personnages d’un dialogue rêvé, plusieurs figures de femmes inspirantes (Virginia Woolf, Isadora Duncan) aux côtés de présences plus quotidiennes : mère, soeur, amie… Olga Mesa propose de construire un paysage en mouvement, qui représente les lieux d’une sensibilité à la fois personnelle et collective : ces lieux sont ceux de notre fragilité, de notre présence aux choses du monde qui viennent, puis disparaissent. Elle nous offre ici un récit chorégraphique, une cartographie de présences qui va nous transporter vers des horizons de résistances intimes. Une Table à Soi, est plus qu’une pièce, c’est une constellation de rêves et de visions en commun.

CRÉATION / PREMIÈRES – COPRODUCTION POLE-SUD CDCN

FESTIVAL L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est

2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T21:30:00+01:00

2024-01-12T20:30:00+01:00 – 2024-01-12T21:30:00+01:00

Patrick Lambin