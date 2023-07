Marcela Santander Corvalán & Hortense Belhôte POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 11 janvier 2024, Strasbourg.

Marcela Santander Corvalán est chorégraphe et interprète. Hortense Belhôte est enseignante d’histoire de l’art et comédienne. Ensemble, elles composent une nouvelle forme de conférence-performance interrogeant l’écoute comme une force expressive du corps. Prenant la concha, gros coquillage que l’on trouve sur les plages, comme objet prétexte, les deux femmes, sur une musique live de Gérald Kurdian, tissent un espace original où paroles, danses, images, musiques et fictions nous invitent à mieux connaitre et comprendre l’histoire de l’art et du féminisme. Au Chili, la concha est aussi un mot d’argot qui désigne le vagin. Le coquillage devient alors allégorie et symbole magique d’un monde nouveau, volontiers écologiste, futuriste et féministe. Une conférence dansée pop, électro, universaliste.

FESTIVAL L’ANNÉE COMMENCE AVEC ELLES

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T19:00:00+01:00 – 2024-01-11T20:00:00+01:00

2024-01-12T19:00:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

Fernanda Tafner