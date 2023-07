Étienne Rochefort / Cie 1 des Si POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 8 décembre 2023, Strasbourg.

Étienne Rochefort / Cie 1 des Si 8 et 9 décembre POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Pour clôturer ces quatre années d’association à POLE-SUD, Étienne Rochefort offre son savoir-faire à de jeunes danseuses et danseurs de danses urbaines pour la présentation d’une pièce collective sur plateau. C’est au contact de chacun d’entre eux que le chorégraphe va construire peu à peu des éléments chorégraphiques qui leur appartiennent, qui leur ressemblent. Faire l’expérience de l’intime, de leurs singularités, leurs histoires personnelles est au cœur de ce projet de pédagogie active. Au-delà de la pratique d’une discipline et de l’esthétique qui leur est propre, comme le popping ou le krump par exemple, le chorégraphe veut révéler aux jeunes artistes ce qui les identifie, les caractérise. Ce travail de recherche personnel s’accompagne d’un autre défi, celui du partage et du collectif, pour montrer comment chacune de ces différences peut nourrir un projet commun, leur faire vivre l’expérience de la création, et de l’aboutissement au plateau, devant un public, avec tout ce que cela implique en termes d’interprétation et de dramaturgie. Focus, c’est une manière de se concentrer sur chaque identité pour en faire une œuvre collective.

++

DJ SET

Avec Étienne Rochefort et Yaguara (Frank Micheletti)

SA 09 DÉC

À l’issue de la représentation

ENTRÉE LIBRE

–

ARTISTE ASSOCIÉ 2020 – 2023

COPRODUCTION POLE-SUD CDCN

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:30:00+01:00

2023-12-09T19:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

Gilles Rondot