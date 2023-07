Jonas Chéreau POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 6 décembre 2023, Strasbourg.

Jonas Chéreau Mercredi 6 décembre, 15h00 POLE-SUD, CDCN Strasbourg

À dos de baleine, Jonas Chéreau emmène les enfants là où les mots ne peuvent pas aller. Tel un équilibriste entre l’abstraction et la fiction, la magie et la contemplation, entre le grotesque et la musicalité, par-delà les vagues et les tempêtes, il navigue sur ces lignes de crêtes et pose cette question moins simple qu’il n’y paraît : c’est quoi le problème avec le climat ? Volontairement ludique et ambigu, ce « corps-écosystème » s’ouvre comme les pages d’un livre et donne à voir d’insaisissables phénomènes météorologiques. Inviter les variations atmosphériques à entrer dans le théâtre est le point de départ de ce spectacle que l’on peut lire dans un sens ou dans un autre. Au regard de la crise environnementale actuelle, Jonas Chéreau décide de s’adresser aux enfants sans didactisme ni injonction mais avec la poésie des mots et des situations. Jouant avec des images simples, des paroles et la danse, il nous invite dans un monde intime et subtil où le climat est le prétexte à découvrir nos propres émotions.

–

TOUT PUBLIC + 6 ANS

SCOLAIRES

LU 04 DÉC 14:30

MA 05 DÉC 10:00 + 14:30

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T15:40:00+01:00

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T15:40:00+01:00

Tamara Seilman