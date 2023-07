Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna / Cie Toujours après minuit POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 12 novembre 2023, Strasbourg.

Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna / Cie Toujours après minuit 12 et 15 novembre POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna nous offrent une histoire qui fait apparaître un autre monde. Une pièce ludique et extravagante prenant appui sur la tarentelle, danse populaire du sud de l’Italie, une danse qui soigne. Ce contexte, propice à l’imagination, nous invite à vivre des situations étranges, absurdes qui nourrissent la création d’un conte drôle, cruel et fantastique. Sur le plateau, un trio complice (Jim Couturier, Louise Hakim et Lisa Martinez) se présente avec enthousiasme ; puis l’un d’entre eux lance : « Je m’ennuie, je ne sais pas quoi faire ». Alors, en guise de remède, ils décident de jouer au « tarantolato » (en italien « la personne mordue par la tarentule »). Les deux autres incarneront les personnages de danseurs-soigneurs. Chacun aura alors à inventer les pas, les mots, les comptines, les chants et autres formules magiques pour soigner leur ami. Une écriture ciselée associée au talent des trois interprètes nous offrent une pièce joyeuse et réconfortante qui nous fait voyager vers des contrées et des fables méconnues.

–

TOUT PUBLIC + 3-6 ANS

SCOLAIRES

DI 12 + MA 14 DÉC 10:00 + 14:30

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T16:00:00+01:00 – 2023-11-12T16:30:00+01:00

2023-11-15T15:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:00:00+01:00

Christophe Raynaud Delage