Maxime Cozic / Cie Felinae POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 7 novembre 2023, Strasbourg.

Maxime Cozic / Cie Felinae 7 et 8 novembre POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Repéré sur les plateaux de danses urbaines depuis quelques années, Maxime Cozic pratique une danse rare dans ce contexte, expressionniste, sinueuse, virtuose et intense. Pour son deuxième projet de chorégraphe, il fait appel à Sylvain Lepoivre, complice de la première heure. Plus robuste, le visage grave, le deuxième protagoniste fait contraste. Inspiré par cette différence, le chorégraphe replonge dans ses souvenirs de sorties de boîtes de nuit où l’ivresse des corps rend possible le débordement des individus. À partir de l’état d’euphorie ou de violence qui se dégage de ce type de situation, les deux danseurs oscillent entre manipulation, séduction et soumission. Duo détonant autant qu’étonnant, le pouvoir change de camp en permanence. Les corps, titubants, déséquilibrés et déstructurés par l’alcool et la nuit, lâchent prise et des situations paradoxales apparaissent. Ambiguïté et sensualité s’expriment de manière incontrôlée et la rue devient le théâtre d’autres réalités. La puissance et la fragilité des corps qui s’expriment en même temps donne à la pièce une dimension intime et poétique rarement mise en avant dans les danses urbaines.

COPRODUCTION POLE-SUD CDCN

+++

Film documentaire « Broken Mirrors » d’Othmane Saadouni

En amont des représentations

En suivant le travail de création de la pièce Telles quelles / Tels quels du chorégraphe Bouziane Bouteldja, le réalisateur Othmane Saadouni met l’accent sur le regard des jeunes d’aujourd’hui vis-à-vis du monde qui les entoure. Entre scènes de danse, moments de recherche et d’échange avec le chorégraphe et témoignages plus intimes des danseurs une histoire poétique s’installe.

–

CARTE BLANCHE À ÉTIENNE ROCHEFORT, ARTISTE ASSOCIÉ 2020-2023

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:30:00+01:00 – 2023-11-07T22:30:00+01:00

2023-11-08T19:00:00+01:00 – 2023-11-08T21:00:00+01:00

Moïse De Giovanni