Maud Le Pladec feat. Jr Maddripp / CCN d’Orléans POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 16 octobre 2023, Strasbourg.

Maud Le Pladec feat. Jr Maddripp / CCN d’Orléans 16 et 17 octobre POLE-SUD, CDCN Strasbourg

Silent Legacy est un nouveau projet de Maud Le Pladec qu’elle a imaginé dans la continuité de counting stars with you présenté la saison dernière. Ce nouvel opus, met en scène deux interprètes d’exception. L’une a dix ans et pratique le krump, l’autre est une danseuse contemporaine métisse. Deux communautés distinctes, deux façons aussi intenses que sublimes d’interroger leur pratique et leur filiation. C’est à travers cet assemblage, presque onirique, que Silent Legacy creuse sa beauté. Comment se fait-il qu’une petite fille blanche, loin des ghettos, s’intéresse à une danse qui trouve son origine dans un contexte de douleur, colère et d’émeutes, au sein de la communauté noire américaine des années 2000 ? Ce sont les parcours de ces deux danseuses qui intéressent la chorégraphe. Des parcours qui se juxtaposent, s’opposent du fait de leur origine sociale ou ethnique mais qui, en matière d’héritage et de filiation, ont suivi le même chemin de traverse. Sur scène, Adeline Kerry Cruz retrouve, dans un duo improbable, Jr Maddripp, l’un des mentors et innovateurs du mouvement krump, tandis qu’Audrey Merilus développe sa partition sur la musique hallucinante et syncopée de Chloé Thévenin (DJ Chloé).

POLE-SUD, CDCN Strasbourg 1 rue de Bourgogne, 67100 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie.pole-sud.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T19:00:00+02:00 – 2023-10-16T20:00:00+02:00

2023-10-17T20:30:00+02:00 – 2023-10-17T21:30:00+02:00

César Vayssié