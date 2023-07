OUVERTURE DE SAISON 23/24 POLE-SUD POLE-SUD, CDCN Strasbourg Strasbourg, 12 septembre 2023, Strasbourg.

Présenter le travail de Loraine Dambermont en ouverture de saison n’est pas un hasard. Son approche du plateau est conquérante et fragile à la fois.

Vue la première fois à Strasbourg en 2019 dans Vestiges, une pièce d’Étienne Rochefort avec qui elle collabore depuis plusieurs années, Loraine Dambermont suspend le temps. Sa précision dans le geste, sa vélocité autant que sa lenteur mesurée s’impriment durablement dans nos mémoires. Fantastique interprète, elle revêt ici le costume de chorégraphe dans un solo coup de poing, explosif, drôle et bouleversant. Inspirée par les paroles et conseils de Johnny Cadillac, ancien karatéka belge pour qui le 3⁄4 face est LA position de défense par excellence, la chorégraphe s’approprie ce principe et livre son guide personnel de survie face aux dangers qui nous guettent. De quoi affronter joyeusement notre société dans tout son caractère imprévisible et sa violence sous-jacente.

CARTE BLANCHE À ÉTIENNE ROCHEFORT, ARTISTE ASSOCIÉ 2020-2023

