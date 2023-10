Montaigu Futsal Cup #5 Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu, 25 octobre 2023, Montaigu.

Montaigu Futsal Cup #5 25 – 28 octobre Pôle sportif Maxime Bossis

Au pôle sportif Maxime Bossis

Matchs :

– à 17h30 et 20h le mercredi et le jeudi

– à 15h30 et 18h le samedi

Pôle sportif Maxime Bossis RUE DU MONDIAL- 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire

2023-10-25T17:30:00+02:00 – 2023-10-25T22:00:00+02:00

2023-10-28T15:30:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00