50e Mondial Football Montaigu 2 – 10 avril Pôle sportif Maxime Bossis Entrée libre

Du 2 au 10 avril 2023, c’est un programme d’exception qui attend les spectateurs pour le 50e anniversaire du Mondial Football Montaigu, avec la présence de 30 équipes venues des 5 continents, et des matchs organisés sur tout le territoire.

Des temps festifs autour de l’histoire du Mondial sont également au programme :

– Spectacle nocturne le vendredi 7 avril à 22h30 : une déambulation nocturne proposée par la Cie OFF plongera les spectateurs dans l’histoire du Mondial. Animation musicale dès 21h. Accès libre et gratuit, rue du Mondial et parvis du complexe sportif Maxime Bossis.

– Exposition sous chapiteau les 8, 9 et 10 avril : les trophées, fanions et maillots témoigneront de 50 ans d’histoire du Mondial. Pôle sportif Maxime Bossis.

Retrouvez le programme complet sur www.mondial-football-montaigu.fr

Pôle sportif Maxime Bossis RUE DU MONDIAL- 85600 MONTAIGU-VENDEE Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T08:00:00+02:00 – 2023-04-02T23:59:00+02:00

2023-04-10T08:00:00+02:00 – 2023-04-10T23:59:00+02:00

