Forum du sport de la culture et des associations Pôle sportif de la Poussie Gourdon, 3 septembre 2023, Gourdon.

Gourdon,Lot

Les associations sportives, culturelles, de services à la personne, à but social, ont toutes leur place à cette manifestation qui va permettre à chaque visiteur, adulte, adolescent ou enfant de découvrir un maximum d’activités pouvant être pratiquées localement. Il sera donc facile à chacun de faire un choix au regard de toutes les possibilités offertes..

2023-09-03 14:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Pôle sportif de la Poussie

Gourdon 46300 Lot Occitanie



The sports, cultural, personal services and social associations all have their place at this event, which will allow each visitor, adult, teenager or child to discover a maximum of activities that can be practiced locally. It will be easy for everyone to make a choice from all the possibilities offered.

Las asociaciones deportivas, culturales, de servicios personales y sociales tienen cabida en este evento, que permitirá a cada visitante, adulto, adolescente o niño, descubrir el máximo número de actividades que se pueden practicar localmente. Por lo tanto, será fácil para todos hacer una elección entre todas las posibilidades que se ofrecen.

Sport-, Kultur-, Dienstleistungs- und Sozialvereine haben alle ihren Platz bei dieser Veranstaltung, die es jedem Besucher, ob Erwachsener, Jugendlicher oder Kind, ermöglichen wird, ein Maximum an Aktivitäten zu entdecken, die vor Ort ausgeübt werden können. Es wird also für jeden leicht sein, angesichts der vielen angebotenen Möglichkeiten eine Wahl zu treffen.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Gourdon