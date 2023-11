Echanges : lutter et prévenir le harcèlement Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse, 28 novembre 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Soirée de sensibilisation au harcèlement.

Le mardi 28 novembre, à partir de 18h à la Salle de Réception du Pôle sportif et culturel, à Seignosse Bourg.

Cette soirée-échanges autour du harcèlement sera basée sur la lutte et la prévention.

Sur inscription au 06 71 61 84 68..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 20:00:00. .

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Salle de Réception

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Harassment awareness evening.

Tuesday November 28, from 6pm at the Salle de Réception of the Pôle sportif et culturel, in Seignosse Bourg.

This evening will focus on fighting and preventing harassment.

Registration on 06 71 61 84 68.

Velada de sensibilización sobre el acoso.

Martes 28 de noviembre, a partir de las 18.00 h en la Sala de Recepción del Polo Deportivo y Cultural de Seignosse Bourg.

Esta velada de debate sobre el acoso se basará en combatirlo y prevenirlo.

Para inscribirse, llame al 06 71 61 84 68.

Abend zur Sensibilisierung für das Thema Mobbing.

Am Dienstag, den 28. November, ab 18 Uhr im Empfangssaal des Sport- und Kulturpols, in Seignosse Bourg.

Dieser Austauschabend zum Thema Mobbing wird sich auf die Bekämpfung und Prävention stützen.

Anmeldung erforderlich unter 06 71 61 84 68.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Seignosse