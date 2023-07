Cap 33 : Découvertes gratuites Pôle sportif Auros, 24 juillet 2023, Auros.

Auros,Gironde

Venez découvrir différentes activités sportives encadrées gratuitement tous les lundis du 1er juillet au 21 août au pôle sportif d’Auros. Trottinette 15h-17h, tir à l’arc 15h-19h, jeux orientation rando 15h-17h, basket/baseball 15h-17h, hip hop 17h30-19h, badminton/tennis 17h30-19h.

Participez aux tournois : basket 3×3 le 24/07 et le 21/08 de 19h30 à 21h30, badminton le 17 et 31 juillet et le 17/08 de 19h30 à 21h30..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 19:30:00. EUR.

Pôle sportif

Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover a range of free supervised sports activities every Monday from July 1 to August 21 at the Auros sports center. Scooter 3pm-5pm, archery 3pm-7pm, orienteering games 3pm-5pm, basketball 3pm-5pm, hip hop 5.30pm-7pm, badminton/tennis 5.30pm-7pm.

Take part in tournaments: 3×3 basketball on 24/07 and 21/08 from 7:30pm to 9:30pm, badminton on July 17 and 31 and 17/08 from 7:30pm to 9:30pm.

Todos los lunes del 1 de julio al 21 de agosto, descubra en el polideportivo de Auros una serie de actividades deportivas gratuitas y dirigidas. Scooter de 15:00 a 17:00 h, tiro con arco de 15:00 a 19:00 h, juegos de orientación de 15:00 a 17:00 h, baloncesto de 15:00 a 17:00 h, hip hop de 17:30 a 19:00 h, bádminton/tenis de 17:30 a 19:00 h.

Participación en torneos: baloncesto 3×3 los días 24/07 y 21/08 de 19.30 a 21.30 h, bádminton los días 17 y 31 de julio y 17/08 de 19.30 a 21.30 h.

Entdecken Sie jeden Montag vom 1. Juli bis zum 21. August im Sportzentrum von Auros verschiedene Sportaktivitäten, die kostenlos betreut werden. Trottinett 15-17 Uhr, Bogenschießen 15-19 Uhr, Orientierungsspiele Wandern 15-17 Uhr, Basketball/Baseball 15-17 Uhr, Hip Hop 17.30-19 Uhr, Badminton/Tennis 17.30-19 Uhr.

Nehmen Sie an Turnieren teil: Basketball 3×3 am 24.07. und 21.08. von 19:30 bis 21:30 Uhr, Badminton am 17. und 31. Juli sowie am 17.08. von 19:30 bis 21:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de l’Entre-deux-Mers