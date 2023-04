colo apprenante foot sports et loisirs pole sport nature, 12 août 2023, Celles-sur-Plaine.

colo apprenante foot sports et loisirs 12 – 17 août pole sport nature 400

• Durant la semaine l’objectif principal sera de donner les bases techniques de différents sports, ou de les perfectionner pour les jeunes montrant déjà un vécu dans la pratique.

Le physique sera abordé mais intégré dans les séances : coordination, renforcement musculaire, travail de vitesse et aérobie seront travaillés à travers les différents exercices.

Le mental sera une constante de la semaine, à savoir : rigueur, courage, confiance, travail, persévérance,

respect, esprit d’équipe et fair-play.

Les services :

Nous souhaitons faire participer les jeunes à l’entretien du camp. La répartition des services est définie sur une affiche “répartition des tâches au camp” dès le début du séjour. Chaque jeune se propose pour un service et nous veillons à ce qu’il y ait un roulement maximal.

Ces services restent rapides et simples, ils ont pour but de sensibiliser le stagiaire aux tâches ménagères.

Voici la liste des services et leur contenu :

Service couvert et débarrassage (2 stagiaires) :

Il consiste à mettre le couvert et à organiser le débarrassage de la table pour les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) passés au camp. En effet, à l’issue du repas et avec l’accord du directeur, tous les jeunes débarrassent la table et transportent les couverts et les plats en cuisine. Les jeunes réalisant ce service s’assurent du débarrassage complet de la table puis nettoient les tables.

Service sols et poubelles (2 jeunes) :

Il consiste à passer le balais dans la salle de vie (salle à manger) après chaque repas au camp et à transporter les sacs poubelles pleins ainsi que le contenu de la poubelle des déchets recyclables dans les containers prévus à cet effet qui se situent à l’entrée du camp (25 m).

La toilette :

Sur les temps de présence au camp, nous invitons les jeunes à se laver les mains avant chaque repas et les dents après. La douche est organisée en fin de journée. Pour des raisons de service ou d’organisation, les encadrants pourront autoriser certains jeunes à passer avant les autres.

La santé et les soins :

Tout traitement en cours ne peut être administré sans ordonnance. Tous les médicaments et les ordonnances

sont collectés et mis sous la responsabilité de l’assistant sanitaire. Il en va de la responsabilité des parents de

donner à l’assistant sanitaire toutes les informations nécessaires au bon déroulement du séjour, ceci en prenant soin de remplir précisément la fiche sanitaire de leur enfant et en signalant les médicaments qui seraient amenés par les jeunes.

Lever :

Les jours d’activité, l’heure du réveil est dictée par cet impératif. Certains animateurs se lèvent avant les jeunes

de manière à assurer un bon déroulement du lever et le respect des horaires.

Coucher :

Le coucher fait suite à la veillée et à un temps calme d’une quinzaine de minutes, pendant lequel les

jeunes se lavent les dents et se préparent pour dormir.

Les veillées :

Des veillées sont organisées tous les soirs et s’adaptent au déroulement du séjour. Au début des veillées est

organisé un temps d’échange pour faire le point, tous ensemble, sur la journée, une présentation de la journée du lendemain et la répartition de chacun dans les services du lendemain.

L’argent de poche :

Les jeunes gèrent eux-mêmes leur argent de poche et en sont responsables, mais s’ils le souhaitent, le directeur pourra le gérer en coffre fermé.

Le téléphone :

Téléphone portable personnel :

L’ensemble des participants du séjour sont invités à n’utiliser leur téléphone portable qu’en dehors des temps collectifs (activités, repas, veillées, service…) sauf pour des raisons d’urgence.

La gestion du linge :

Etant donné la durée du séjour, il n’y aura pas de lavage de linge.

• Organisation des modules de renforcement des apprentissages (ces temps doivent représenter 1/3 des temps d’activités) et qualification des encadrants de ces temps

Nos principes

Respect physique des stagiaires

Comme toute activité sportive, les joueurs peuvent être confrontés à des blessures suite à un choc, à la fatigue, à un mouvement inadéquat, une mauvaise hygiène …

Lors du stage nous mettons tout en œuvre pour préserver l’intégrité physique des jeunes à savoir :

Un échauffement à chaque séance d’entraînement ainsi que des étirements.

Une hydratation permanente et une attention particulière aux temps de repos ainsi qu’à une alimentation variée et équilibrée.

Respect mental et affectif des stagiaires

La philosophie de ce stage est de toujours mettre le jeune dans une dynamique positive, l’encourager dans ses efforts, le corriger dans ses erreurs, le féliciter dans ses performances

L’encadrement sera également attentif afin qu’aucun stagiaire ne fasse l’objet d’éventuels insultes ou menaces d’autres stagiaires pouvant heurter son bien-être.

Respect du besoin du jeune:

L’objectif de ce stage est de faire progresser le jeune, quel que soit son niveau. Les moyens utilisés sont une pédagogie basée sur une correction permanente de ce que le jeune va faire, notamment dans des situations

répétitives comme les exercices

Beaucoup de situations jouées sont mises en œuvre, car elles sont motivantes et stimulent l’activité du jeune.

Nous utiliserons une pédagogie de type active où notre préoccupation est de questionner, orienter le jeune pour qu’il trouve lui-même les solutions aux problèmes qu’il peut rencontrer dans le jeu.

Le plaisir est selon nous gage d’engagement dans la pratique et donc propice aux apprentissages.

• Action de sensibilisation au développement durable:

Une action de sensibilisation au développement durable et du recyclage des déchets en lien avec la commune de Celles sur Plaine sera proposée au groupe pendant le séjour. L’action consistera à préserver les abords du Lac de Pierre Percée par une action de ramassage des déchets sur les chemins attenants au site très fréquenté par les touristes à ce moment de l’année.

Le ramassage sera suivi d’une démarche de tri sélectif afin de faire évoluer les représentations

des non initiés.

Le matériel composé de sacs poubelles et de tri, gants et pinces sera fourni par la commune de

Celles sur Plaine.

Cette action s’inscrit dans une logique de développement de la personne et du citoyen et

renforcera les compétences au niveau de l’engagement citoyen et les connaissances des jeunes.

*Initiation a l’équilibre alimentaire : les jeunes participeront a l’élaboration des menus une fois les grandes familles d aliments presentées.

Renforcement des acquisitions pédagogiques:

Remise à niveau en français , en maths et en anglais. Mise en place d’un tutorat en fonction du niveau des jeunes.

Initiation à la pratique des jeux d’échecs.

Acquisition de la culture générale sous forme de jeux ( Trivial Poursuit, Les incollables, Totem…)

Les supports utilisés seront variés.

Chaque jeune pourra utiliser les ressources de l’Espace Numérique de Travail (ENT) de son

établissement scolaire.

Un temps d’une heure par jour sera consacré au renforcement des acquisitions hors temps de

jeux de société et sorties culturelles où les acquisitions se font de manière implicite.

Sortie culturelle Vosges:

randonnée Route des crètes

Château du Haut Koenigsbourg

1 educateur BMF

1 animateur BPJEPS

1 initiateur CFF2/BAFA

• Lien avec les familles

en amont une reunion d’information sera mise en place avec les parents afin de leur expliquer le fonctionnement , l encadrement et le contenu du camp

Chaque jeune pourra joindre ou être joint par sa famille à tout moment du stage en cas d’urgence. Afin de

veiller au bon déroulement des activités, des temps d’appels aux familles seront prévus chaque jour après le repas du soir.

un bilan sur les differentes experiences sera prevu avec les familles une semaine au retour.

pole sport nature celles sur plaine Celles-sur-Plaine 88110 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « nancypichon.mjc@meurtheetmoselle.lgef.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T14:00:00+02:00 – 2023-08-12T23:59:00+02:00

2023-08-17T00:00:00+02:00 – 2023-08-17T12:00:00+02:00