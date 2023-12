Ateliers laïcité et parentalité animé par DEEP France Pôle Ressources Jeunesse Laënnec Hem, 11 décembre 2023, Hem.

Ateliers laïcité et parentalité animé par DEEP France Lundi 11 décembre, 14h00 Pôle Ressources Jeunesse Laënnec Entrée libre et gratuite

L’association DEEP France est missionnée pour animer une série de rencontres-débats dans différents lieux de la ville. Le public ciblé est large et vise toute classe d’âge : adultes, parents, jeunes.

Il s’agit de proposer une approche nouvelle basée sur une démarche participative afin de permettre d’aborder le principe de laïcité en dehors d’un cadre institutionnel qui peut être vécu comme une contrainte empêchant une parole totalement libre.

Un nouveau cycle d’ateliers est proposé:

Lundi 11 décembre, 14h : en partenariat avec le Programme de Réussite Educative au Pôle Ressources Jeunesse Laennec, Roubaix

Pôle Ressources Jeunesse Laënnec 1 rue Joseph Dubar Hem 59100 Château d’Hem Nord Hauts-de-France 03 28 34 28 40 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=cba83829-8945-4d32-a129-e1851a537278;https://www.facebook.com/profile.php?id=100009573526069 [{« type »: « email », « value »: « planlaicitecitoyennete@ville-roubaix.fr »}] Des actions de prévention en matière de citoyenneté : accueil, écoute, accompagnement, mise en place d’actions collectives, implication dans la vie et les actions du quartier, etc.

Des actions favorisant le bien « vivre ensemble » : atelier parentalité, café citoyen, etc.

Des actions favorisant la mobilité : séjours, week-end « évasion », etc. Bus ligne L8 arrêt : Zola

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T14:00:00+01:00 – 2023-12-11T17:00:00+01:00

Laïcité Valeurs de la République

Ville de Roubaix