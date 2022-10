Activités pour les jeunes de 11 à 17 ans au PRJ Laënnec (vacances automne 2022) Pôle Ressources Jeunesse Laënnec, 24 octobre 2022, Hem.

Adhésion au PRJ et sur inscription.

Activités pour les jeunes de 11 à 17 ans au PRJ Laënnec (vacances automne 2022)

Pôle Ressources Jeunesse Laënnec 1 rue Joseph Dubar Château d'Hem Hem 59100 Nord Hauts-de-France Bus ligne L8 arrêt : Zola

03 28 34 28 40

Le Pôle Ressources Jeunesse Laënnec propose des activités aux jeunes de 11 à 17 ans, tous les matins de 9h à 12h et tous les après-midis de 14h à 17h, pendant les vacances d’automne 2022.

Jeux de connaissance, jeux de cohésion, tournoi de jeux vidéo, patinoire, sport, cinéma, sorties en groupe…

Voici le programme :

Lundi 24 octobre :

Matin (9h-12h) : Jeux de connaissance

Après-midi (14h-17h) : Jeux de cohésion

Mardi 25 octobre :

Matin (9h-12h) : Tournoi de Fifa

Après-midi (14h-17h) : Patinoire

Mercredi 26 octobre :

Matin (9h-12h) : Multi-sports Drymala

Après-midi (14h-17h) : Visite des Archives du travail et séance de cinéma UGC

Jeudi 27 octobre :

Matin (9h-12h) : Le petit bac

Après-midi (14h-17h) : Le grand jeu

Vendredi 28 octobre :

Matin (9h-12h) : Futsal

Après-midi (14h-17h) : Projet à la Condition Publique et piscine

Lundi 31 octobre :

Matin (9h-12h) : Jeux de société

Après-midi (14h-17h) : Visite de la Manufacture et soirée repas « cultures du monde »

Mardi 1er novembre (férié) : le PRJ sera fermé

: le PRJ sera fermé Mercredi 2 novembre :

Matin (9h-12h) : Multi-sports Drymala

Après-midi (14h-17h) : Karaoké et Laser Weez

Jeudi 3 novembre :

Toute la journée (9h-17h) : Halloween à Bellewaerde

Vendredi 4 novembre :

Matin (9h-12h) : Tournoi de ping-pong

Après-midi (14h-17h) : Piscine et Futsal Drymala

Les ateliers et loisirs sont réservés aux adhérents au PRJ et sont accessibles sur inscription. Les tarifs sont calculés selon le quotient familial de la CPAM.

Tarifs, renseignements et inscriptions :

PRJ Laënnec

LALP (lieux d’accueils de loisirs et de proximité)

1, rue Joseph Dubar – 03.28.34.28.40

polelaennec59@gmail.com

Ouvert :

– Lundi (13h30-18h)

– Du mardi au vendredi (9h-12h et 13h30-21h)



