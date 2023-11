Job dating pour les jeunes (de 16 à 30 ans) Pôle Ressources Jeunesse Deschepper Roubaix, 22 novembre 2023, Roubaix.

Job dating pour les jeunes (de 16 à 30 ans) Mercredi 22 novembre, 14h00 Pôle Ressources Jeunesse Deschepper

Job dating pour les jeunes de 16 à 30 ans, le mercredi 22 novembre 2023, de 14h à 17h, au Pôle Ressource Jeunesse Deschepper.

Rencontre entre les employeurs et les jeunes, pour échanger en toute confiance sur la réalité du marché de l’emploi.

Renseignements et inscription :

Pôle Ressource Jeunesse Deschepper

50, rue Sébastopol

03 20 36 91 46

poledeschepper@ville-roubaix.fr

Ouvert : Lundi (13h30-21h) et du mardi au vendredi (9h-12h et 13h30-21h)

Pôle Ressources Jeunesse Deschepper 50 rue Sébastopol, Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 36 91 46 https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=418ad06d-ff94-4afd-9263-3bda7e8df84f;https://www.facebook.com/prj.deschepper.7/;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=418ad06d-ff94-4afd-9263-3bda7e8df84f [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 36 91 46 »}, {« type »: « email », « value »: « poledeschepper@ville-roubaix.fr »}] [{« link »: « mailto:poledeschepper@ville-roubaix.fr »}] Un espace ressource : lieu d’échange et de rencontres dédié à l’émergence et l’élaboration de projets personnels ou collectifs (mobilité, citoyenneté sport et culture),

Les RDV Deschepper : réalisation de projets, mise en place d’action chaque mercredi de 18h à 20h (hors vacances scolaires),

Un accueil jeune : temps d’échange et de partage – chaque mercredi de 13h à 18h (hors vacances scolaires) et tous les jours de 13h à 18h durant les vacances scolaires,

Les « acti-plus » : des entrées à coût réduit sont proposées pour accéder à des structures culturelles ou de loisirs de Roubaix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:00:00+01:00

job dating emploi jeunes

Unsplash – Libre de droits