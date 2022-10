Activités pour les jeunes de 13 à 17 ans au PRJ Deschepper (vacances automne 2022) Pôle Ressources Jeunesse Deschepper Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Activités pour les jeunes de 13 à 17 ans au PRJ Deschepper (vacances automne 2022)
24 octobre – 5 novembre
Pôle Ressources Jeunesse Deschepper

Adhésion au PRJ et sur inscription.

03 20 36 91 46

Un espace ressource : lieu d'échange et de rencontres dédié à l'émergence et l'élaboration de projets personnels ou collectifs (mobilité, citoyenneté sport et culture), Les RDV Deschepper : réalisation de projets, mise en place d'action chaque mercredi de 18h à 20h (hors vacances scolaires), Un accueil jeune : temps d'échange et de partage – chaque mercredi de 13h à 18h (hors vacances scolaires) et tous les jours de 13h à 18h durant les vacances scolaires, Les « acti-plus » : des entrées à coût réduit sont proposées pour accéder à des structures culturelles ou de loisirs de Roubaix.

Le Pôle Ressources Jeunesse Deschepper propose des activités aux jeunes de 13 à 17 ans, tous les après-midis de 13h à 18h, pendant les vacances d'automne 2022.

L'Espace Jeunes avec jeux vidéo, babyfoot, billard et ping-pong…
Les ateliers pâtisserie, bowling, cinéma, Kipstadium ou Loup Garou…

Les inscriptions aux loisirs et ateliers sont ouvertes du 10 au 14 octobre 2022.

Voici le programme :

Lundi 24 octobre (13h-18h) : « Espace Jeunes » jeux vidéo, billard, ping-pong et babyfoot.

Mardi 25 octobre (13h-18h) : « Mon atelier pâtisserie ».

Mercredi 26 octobre (13h-18h) : « Bowling ».

Jeudi 27 octobre (13h-18h) : « Kipstadium ».

Vendredi 28 octobre (13h-18h) : « Loup Garou ».

Lundi 31 octobre (13h-18h) : « Espace Jeunes » jeux vidéo, billard, ping-pong et babyfoot.

Mardi 1er novembre (férié) : le PRJ sera fermé

Mercredi 2 novembre (13h-18h) : « Mon atelier pâtisserie ».

Jeudi 3 novembre (13h-18h) : séance de cinéma UGC.

Vendredi 4 novembre (13h-18h) : « Halloween Walibi ».

Les ateliers et loisirs sont réservés aux adhérents au PRJ et sont accessibles sur inscription. Les tarifs sont calculés selon le quotient familial de la CPAM.

Sont accessibles également pendant les vacances scolaires :

– Les RV de l’insertion pour les jeunes de 16 ans à 30 ans (gratuit).

– La médiation Santé, pour tous (gratuit). Tarifs, renseignements et inscriptions :

50, rue Sébastopol – 03.20.36.91.46

poledeschepper@ville-roubaix.fr

Ouvert :

– Lundi (13h30-21h)

– Du mardi au vendredi (9h-12h et 13h30-21h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-24T13:00:00+02:00

2022-11-05T18:00:00+01:00 Ville de Roubaix

Détails
Catégories d'évènement: Nord, Roubaix
Lieu Pôle Ressources Jeunesse Deschepper
Adresse 50 rue Sébastopol, Roubaix
Ville Roubaix
Age minimum 13
Age maximum 30
Departement Nord

Roubaix Nord