Pôle Position #3 Boutique des bains du Nord Dijon, samedi 24 février 2024.

Pôle Position #3 Boutique des bains du Nord Dijon Côte-d’Or

« PÔLE POSITION JEUNE CRÉATION » en Bourgogne Franche-Comté, est un dispositif de soutien et d’accompagnement professionnel de la jeune création issu de réflexions menées avec des artistes et des acteurs de l’art contemporain en région Bourgogne Franche-Comté. Cinq artistes vont bénéficier de résidences et expositions dont la première au FRAC Bourgogne du 23 février au 23 mars 2024. Les artistes sont: Marie Follea, Eléa Fouchard, Anselme Sennelier, Louis Simonnet et Paul Tiberghein.

Depuis 2021, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et en collaboration avec ses membres, Seize Mille propose aux jeunes artistes diplômé·es de moins de 3 ans des écoles supérieures d’art de la région*, de diffuser leurs oeuvres dans différents lieux d’art contemporain en région.

Les artistes lauréats sont sélectionné·es par un jury composé de représentant·es du réseau, des conseiller·ères arts plastiques de la DRAC Bourgogne Franche-Comté et des représentant·es des structures de diffusion partenaires.

Après deux premières années centrées sur la diffusion, avec une sélection de 18 à 20 artistes présenté·es dans 7 à 8 expositions sur l’ensemble de la région, cette troisième édition évolue vers un accompagnement plus

étendu des jeunes artistes.

Dès 2024, Pôle Position propose d’accompagner les 5 artistes lauréats avec dans l’année

• Trois expositions collectives, au Frac Bourgogne, Dijon, au Musée des Beaux-Arts de Dole et à Hors[ ]Cadre avec le Théâtre d’Auxerre,

• Une bourse de production pour chacun·e,

• Un temps de travail en résidence dans l’un des lieux partenaires,

• Un texte écrit par un·e critique d’art, et l’inscription dans le nouvel annuaire des artistes de Bourgogne Franche-Comté du réseau Seize Mille nouvellement mis en ligne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24

fin : 2024-03-23

Boutique des bains du Nord 16 Rue Quentin

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Pôle Position #3 Dijon a été mis à jour le 2024-02-09 par COORDINATION CÔTE-D’OR