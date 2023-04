Journée découverte Image & Son au Pôle PIXEL Pôle PIXEL Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Journée découverte Image & Son au Pôle PIXEL Pôle PIXEL, 12 avril 2023, Villeurbanne. Journée découverte Image & Son au Pôle PIXEL 12 et 14 avril Pôle PIXEL Tarif unique pour la journée : 50 € Pour découvrir le Pôle PIXEL et le milieu de l’audiovisuel, un programme ludique sur une journée est proposé aux jeunes de 12 à 15 ans. Au programme : visite-atelier Storyboard, atelier de tournage sur fond vert et de nombreuses autres surprises…

Intervenants : Aliocha Porta, diplômé en Communication et Multimédia et passionné par les films d’animation, la bande dessinée et l’art depuis l’enfance, il travaille aujourd’hui en tant que graphiste, directeur artistique et monteur vidéo, principalement pour l’événementiel en France et en Suisse. Camille Longefay, diplômé en Communication et audiovisuel, est un auto-entrepreneur, membre du Collectif UBU Studio. Il travaille aujourd’hui principalement en tant que cadreur monteur. ______________________________

Au Studio 24

mercredi 12 avril 2023

vendredi 14 avril 2023 de 10h à 13H et de 14h00 à 17h00. Tarif unique pour la journée : 50 € Bon à savoir : repas du midi non compris.

Le Pôle PIXEL dispose d’un espace équipé de micro-ondes. Les jeunes sont encadrés le temps du midi s’ils restent au Pôle PIXEL. Pôle PIXEL 24 rue Emile Decorps Villeurbanne 69100 Cyprian Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://polepixel.fr/evenement/journee-decouverte-image-son/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T10:00:00+02:00 – 2023-04-12T13:00:00+02:00

2023-04-14T14:00:00+02:00 – 2023-04-14T17:00:00+02:00

