Nocturne Finissage “Son œil dans ma main” et présence des artistes Karim Kal et Myriam Chaïeb Nairi Pôle Pixel Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Nocturne Finissage “Son œil dans ma main” et présence des artistes Karim Kal et Myriam Chaïeb Nairi Pôle Pixel, 24 mars 2023, Villeurbanne. Nocturne Finissage “Son œil dans ma main” et présence des artistes Karim Kal et Myriam Chaïeb Nairi Vendredi 24 mars, 18h00 Pôle Pixel

Plein tarif : 10 euros Tarif réduit* : 8 euros Gratuité : – 6 ans. Pack Famille : 28 euros (2 adultes + 2 enfants)

Week-end de clôture de l’exposition “Son œil dans ma main”. Pôle Pixel 24, rue Emile-Decorps à Villeurbanne Cyprian Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Nocturne en présence des artistes Myriam Chaïeb Nairi autour de son oeuvre audiovisuelle et Karim Kal pour son exposition “Environ Alger” Pour ce finissage de l’exposition “Son œil dans ma main”, nous invitons les artistes présentés en dialogue à celle-ci à venir partager avec le public. Myriam Chaïeb Nairi, artiste franco-tunisienne, aura le plaisir d’échanger avec vous au sujet de sa série de vidéos autour de l’impact de la musique sur les émotions et les souvenirs. Quant à Karim Kal, il vous parlera de ses photographies prises de nuit à Alger, en 2014 et 2015 qui constituent l’exposition “Environ Alger”.

_____________________________________________________________

Rencontre accessible avec un billet d’entrée à l’exposition “Son œil dans ma main”. Tarifs :

Plein tarif : 10 euros

Tarif réduit* : 8 euros

Gratuité : – 6 ans.

Pack Famille : 28 euros (2 adultes + 2 enfants) Horaire :

A partir de 18H00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T18:00:00+01:00

2023-03-24T21:00:00+01:00 Raymond Depardon, Alger 1961

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Pôle Pixel Adresse 24, rue Emile-Decorps à Villeurbanne Cyprian Ville Villeurbanne lieuville Pôle Pixel Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Pôle Pixel Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Nocturne Finissage “Son œil dans ma main” et présence des artistes Karim Kal et Myriam Chaïeb Nairi Pôle Pixel 2023-03-24 was last modified: by Nocturne Finissage “Son œil dans ma main” et présence des artistes Karim Kal et Myriam Chaïeb Nairi Pôle Pixel Pôle Pixel 24 mars 2023 Pôle PIXEL Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon