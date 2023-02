Projection : “A little for my heart, a little for my god” Pôle PIXEL, 12 mars 2023, Villeurbanne.

Projection : “A little for my heart, a little for my god” Dimanche 12 mars, 18h00 Pôle PIXEL

Tarif projection : 8 euros Tarif couplé réduit (expo +projection) : 10 euros Tarif couplé plein (expo +projection) : 12 euros

Dans le cadre de la programmation complémentaire “Son œil dans ma main” et du Week-end Focus Féministe Algérie, le Pôle PIXEL propose une soirée projection.

Pôle PIXEL 24 rue Emile Decorps Cyprian Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Entré au patrimoine algérien culturel immatériel de l’Unesco en 2022, le Rai est une musique qui a marqué des générations de français, d’algériens et de franco-algérien à travers le monde.

Dans le cadre du Week end Algérie : Focus Féministe, nous vous invitons à découvrir l’histoire de celles et ceux qui ont été invisibilisés de l’Histoire du Rai. Nous accueillons le film inédit de la suédoise Brita Landoff qui raconte l’histoire d’un orchestre de femmes à Oran durant la guerre civile des années 90.

A little for my heart, a little for my god 1994, Brita Landoff 58’ (Stockholm)

”Depuis 1974 je voulais faire la connaissance d´un orchestre de femmes algériennes. Le rêve a été réalisé par ce film, ”Un peu pour mon coeur et un peu pur mon Dieu”.

Mais comment faire un documentaire dans ce milieu clos? On me disait qu´il serait impossible de filmer des femmes dans les fêtes. Impossible aussi de filmer des musiciennes ainsi, sans payer chaque représentation. On devait avoir l´air fou, nous une équipe de femmes, d´insister deux étés de suite malgré l´intégrisme accroissant, l´état de siège et une chaleur étouffante. Nous avons foncé avec une intuition fébrile mais aussi avec l´aide énorme d´amis algériens, notamment Abdelkader Alloula et Fadela Hachemaoui, et avec la générosité et le courage de Sid Ahmed et Amin. Peut-être c´était donc la folie de ce projet qui nous a ouvert les portes pour filmer. Car parmi ces femmes oranaises on trouve une tolérance paradoxale et un humour encourageant.”

_____________________________________________________________

Horaires :

17h-18h : visite libre de l’exposition (facultatif)

18h-18h15 : présentation du film et de la réalisatrice

19h15 : Projection + échange après le film

Dès 12 ans

En partenariat avec l’association HF Auvergne-Rhône-Alpes et l’association SINGA Lyon.



“A little for my heart, a little for my god”