Projection : “Dis-moi Djamila, si je meurs, comment feras-tu ?” / “Leur Algérie” Samedi 11 mars, 18h00 Pôle PIXEL

Dans le cadre de la programmation complémentaire “Son œil dans ma main” et du Week-end Focus Féministe Algérie, le Pôle PIXEL propose une soirée projection.

Pôle PIXEL 24 rue Emile Decorps Cyprian Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre du Week end Focus Féministe Algérie, nous vous invitons à découvrir une face cachée de l’immigration algerienne en France, celle de ses femmes. Nous rencontrerons deux grand-mères de part et d’autre de la méditerranée, qui nous livrent des témoignages débordant de chagrin, de sincérité et d’humour.

Dis-moi Djamila, si je meurs, comment feras-tu ? de Leila Saadna, 2019, 32’

El Ghorba, l’exil en algérien, c’est là où vont les hommes, les femmes rarement. Un endroit incertain, intérieur, loin de la terre, loin de la mère aussi, un point qui fait mal ici et là-bas, à travers les générations. El Ghorba a un envers, celui des femmes qui restent, et attendent, de générations en générations, de part et d’autre. Cette histoire est celle des femmes de ma famille, trop longtemps gardée muette, un écho à ma propre histoire. Ce film laisse entendre poétiquement leurs récits, à Sétif, celle de ma grand-mère Djamila qui raconte le départ et l’absence de son premier fils, mon père. Nous les femmes, de part et d’autre de la Méditerranée, comment avons-nous été marquées par ce que Abdelmalek Sayad appelle “la double absence”, ici et là-bas ? Comment avons-nous retissé des liens par delà la rupture de l’exil ?

Leur Algérie de Lina Soualem, 2020, 73’

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ils ont déménagé de leur appartement commun pour vivre dans deux immeubles qui se font face, toujours dans la petite ville de Thiers où ils se sont installés ensemble à leur arrivée d’Algérie, il y a plus de 60 ans. Aïcha continue pourtant de préparer à manger pour Mabrouk et de lui apporter ses repas chaque jour. Mabrouk, lui, continue ses promenades solitaires et silencieuses au centre commercial. Ensemble, ils ont traversé cette vie chaotique des travailleurs immigrés, et aujourd’hui, la force qu’ils ont si longtemps partagée semble avoir disparue. Pour Lina, leur séparation est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence.

Tarif projection : 8 euros

Tarif couplé réduit (expo +projection) : 10 euros

Tarif couplé plein (expo +projection) : 12 euros

18h-19h : visite de l’exposition avec médiation (facultatif)

19h-19h15 : présentation des films et de la réalisatrice Laila Saadna

19h15 : projections + échange après le film

Dès 12 ans

En partenariat avec l’association HF Auvergne-Rhône-Alpes et l’association SINGA Lyon.



