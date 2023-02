Rencontre et dédicace avec Kamel Daoud Pôle PIXEL Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rencontre et dédicace avec Kamel Daoud Samedi 4 mars, 14h30 Pôle PIXEL

Tarifs : Plein : 10 euros Réduit : 8 euros

Rencontre avec l’écrivain Kamel Daoud suivi d’un temps de signature du livre “Son œil dans ma main” aux éditions Barzakh. Pôle PIXEL 24 rue Emile Decorps Cyprian Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Après avoir eu le plaisir d’accueillir Raymond Depardon lors de l’inauguration de l’exposition, nous aurons la joie de recevoir Kamel Daoud pour un échange animé par Lucie Campos, directrice de la Villa Gillet. Rencontre suivie d’un temps de signature du livre “Son œil dans ma main” aux éditions Barzakh. (En vente sur place à 35 euros). _____________________________________________________________

14h30-17h00 : rencontre + dédicace Entrée avec un billet de l'exposition "Son œil dans ma main".

Plein : 10 euros

Réduit : 8 euros En partenariat avec la Villa Gillet.

2023-03-04T14:30:00+01:00

2023-03-04T17:00:00+01:00 Raymond Depardon et Kamel Daoud par Claudine Nougaret

