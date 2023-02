Nocturne : performance dansée et concert de Sampling is beautiful Pôle PIXEL, 2 mars 2023, Villeurbanne.

Nocturne : performance dansée et concert de Sampling is beautiful Jeudi 2 mars, 18h00, 19h00, 20h00 Pôle PIXEL

Tarif plein : 10 euros Tarif réduit : 8 euros

Le Pôle PIXEL organise une nocturne exceptionnelle le jeudi 2 mars pour découvrir ses expositions “Son œil dans ma main” et “Environ Alger” par le son et la danse.

Pôle PIXEL 24 rue Emile Decorps Cyprian Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Le Pôle PIXEL a mobilisé l’expertise des artistes auteurs compositeurs et sound designers de BlankTone Studio et du collectif Sampling is beautiful, des chorégraphes et des artistes numériques Natacha Paquignon et Maxime Touroute dans le cadre du projet Sampling et danse augmentée. L’objectif est de prodiguer un accompagnement aux jeunes en insertion professionnelle, collégiens et de lycéens dans la création de bandes-son et de performances chorégraphiques en réalité augmentée, réalisées en résonnance avec les œuvres des expositions Son œil dans ma main et Environ Alger. Le Pôle PIXEL vous invite à assister à la restitution de ce projet lors d’une nocturne exceptionnelle qui vous permettra de découvrir les expositions d’une manière multisensorielle fine et curieuse.

Deux représentations de la performance seront suivies d’un concert du collectif “Sampling is beautiful “.

Environ Alger augmenté :

Grâce à votre smartphone, vous pourrez faire revivre des extraits de la performance en réalité augmentée dans l’exposition de Karim Kal, Environ Alger : des danseurs et danseuses miniatures habiteront des photographies !

Une réalisation de Maxime Touroute / Reveality, sera disponible à partir du 02 mars.

_____________________________________________________________

Horaires :

18h-18h30 : performance dansée

19h-19h30 : performance dansée

20h – 22h : concert Sampling is beautiful

En partenariat avec la MLIS de Villeurbanne, Pôle Emploi et le CMTRA de Villeurbanne.

En collaboration avec BlankTone Studio, Natacha Paquignon, Maxime Touroute, et le collectif Sampling is beautiful.

Avec la participation du Collège Jean Jaurès, Collège Cerene, L’IRSAM Clairefontaine, et le Lycée Lumière.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T18:00:00+01:00

2023-03-02T22:00:00+01:00

Sampling is beautiful