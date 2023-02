Projection : “La grosse moula ou li michan” / “Chroniques algériennes” Pôle PIXEL, 25 février 2023, Villeurbanne.

Projection : “La grosse moula ou li michan” / “Chroniques algériennes” Samedi 25 février, 19h00 Pôle PIXEL

Tarifs : Tarif projections + débat : 8 euros Tarif couplé réduit (expo +projection) : 10 euros Tarif couplé plein (expo +projection) : 12 euros

Dans le cadre de l’exposition “Son oeil dans ma main”, le Pôle PIXEL propose samedi 25 février une soirée projection dédiée à l’Algérie d’aujourd’hui.

Pôle PIXEL 24 rue Emile Decorps Cyprian Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{“link”: “https://polepixel.fr/evenement/projection-la-grosse-moula-chroniques-algeriennes/”}]

En cette soirée dédiée à l’Algérie d’aujourd’hui, nous accueillons deux réalisateur·ice·s de la scène artistique contemporaine du documentaire franco-algérien. Nous y interrogerons les mouvements et les mouvances qui traversent la société algérienne et les préoccupations politiques, sociales et culturelles de sa jeunesse.

La grosse moula ou li michan 2021, Amira Louadah 46’

Des sonorités qui s’harmonisent ou se déchirent : algérien, kabyle, français, arabe, tamazight, anglais. Dans ce film documentaire, une famille, celle de la réalisatrice, se pose la question de la transmission des langues dans le contexte de l’Algérie post-indépendance et contemporaine. Un espace intime qui se délite pour accueillir par saynètes des histoires d’autres algériens croisés dans la rue ou par son intermède : Hadj Mourad Sahmoune, l’imam un peu hipster de Ketchaoua, Hossam Ferhate et Redouane, les vendeurs à la sauvette qui rêvent de l’Europe, Mekkia Benaama, la professeure d’université qui prépare la révolution de la langue algérienne… À travers leurs perceptions multiples et contradictoires, un paysage linguistique se tisse, révélant des enjeux sociétaux autour des dominations sociales, des identités et de l’histoire dont l’histoire coloniale.

Chroniques algériennes 2020, Zak Kedzi 74’

Eté 2019, Zak déambule dans les rues d’Alger et plonge dans le Hirak, série de manifestations ayant lieu en Algérie depuis février de la même année. Ses chroniques se nourrissent de rencontres avec des hommes et des femmes qui posent un regard éclairé sur leur pays et ses luttes : à travers leurs paroles se dessinent la force et la complexité d’un tel mouvement.

_____________________________________________________________

Tarifs :

Tarif projections + débat : 8 euros

Tarif couplé réduit (expo +projection) : 10 euros

Tarif couplé plein (expo +projection) : 12 euros

Billetterie en ligne par ici

Horaires :

18h-19h : visite libre de l’exposition (facultatif)

19h-19h15 : présentation des films et des réalisateur.ice.s

19h15-21h15 : Projections

21h15-22h : Échange avec le public

Dès 12 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T19:00:00+01:00

2023-02-25T22:00:00+01:00