Visite & atelier storyboard kid (enfant) Pôle Pixel, 11 février 2023, Villeurbanne.

Jauge limitée à 10 enfants. Visite + atelier, tarif unique : 7 €

Visite des expositions “Son oeil dans ma main” et “Environ Alger” à travers un atelier Storyboard, pour les enfants de 7 à 10 ans.

Pôle Pixel 24, rue Emile-Decorps à Villeurbanne Cyprian Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Le Storyboard, littéralement « histoire dessinée » permet de mettre en scène une histoire par un découpage qui synthétise les principales images-clés et plans qui la composent. Cette visite- atelier permet d’aborder l’image par la pratique et l’expérience créative. Accompagnés par un professionnel de l’audiovisuel et d’un.e médiateur.rice, les participants peuvent découvrir les expositions avec un autre regard.

Intervenant :

Aliocha Porta, diplômé en Communication et Multimédia et passionné par les films d’animation, la bande dessinée et l’art depuis l’enfance, il travaille aujourd’hui en tant que graphiste, directeur artistique et monteur vidéo, principalement pour l’événementiel en France et en Suisse.

Sur réservation conseillée (en ligne ou sur place)



