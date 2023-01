Visite guidée et atelier kid (enfant) Pôle Pixel Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Visite guidée et atelier kid (enfant) 4 février – 18 mars, les samedis Pôle Pixel

Tarif unique atelier + visite : 7 €

La visite-atelier permet aux jeunes de 10 à 14 ans de découvrir les expositions Son œil dans ma main et Environ Alger par le biais d'une activité ludique : le cyanotype. Un cyanotype est une technique d'impression photographique et l'un des plus anciens procédés de l'histoire de la photographie. Les résultats sont facilement reconnaissables à leur couleur bleu cyan intense, qui est créée par son exposition à la lumière. L'atelier précède la visite des expositions, ce qui leur permet de se familiariser en amont avec le fonctionnement de la photographie.

La visite-atelier est encadré par un médiateur formé sur les aspects techniques mais aussi sur la transmission des informations. Bonus : une fois l’atelier terminé, les participants repartent avec leur production ! Bon à savoir : l’atelier se passe en même temps que la visite adulte.

