Visite guidée des expositions « Son œil dans ma main » / « Environ Alger » Pôle Pixel Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Visite guidée des expositions « Son œil dans ma main » / « Environ Alger » Pôle Pixel, 17 décembre 2022, Villeurbanne. Visite guidée des expositions « Son œil dans ma main » / « Environ Alger » 17 décembre 2022 – 25 mars 2023, les samedis Pôle Pixel Nouveau : Les expositions « Son œil dans ma main » et « Environ Alger » sont désormais accessibles en visite avec médiation au public. Pôle Pixel 24, rue Emile-Decorps à Villeurbanne Cyprian Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Pour (re)découvrir les expositions “Son œil dans ma main” et “Environ Alger”, nous proposons des visites accompagnées et commentées par un.e médiateur.rice, avec une bande-son. Tous les samedis à 15h. Une bande-son inédite a été créée en résonance avec les photographies de Raymond Depardon et Karim Kal. Réalisée par les artistes Zajazaa, Amin Al Aiedy et Amin Benabid et mixée par Vincent Taurelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T15:00:00+01:00

2023-03-25T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Pôle Pixel Adresse 24, rue Emile-Decorps à Villeurbanne Cyprian Ville Villeurbanne lieuville Pôle Pixel Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Pôle Pixel Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Visite guidée des expositions « Son œil dans ma main » / « Environ Alger » Pôle Pixel 2022-12-17 was last modified: by Visite guidée des expositions « Son œil dans ma main » / « Environ Alger » Pôle Pixel Pôle Pixel 17 décembre 2022 Pôle PIXEL Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon