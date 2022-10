Exposition Raymond Depardon / Kamel Daoud. Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019 Pôle Pixel Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Exposition Raymond Depardon / Kamel Daoud. Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019 Pôle Pixel, 15 octobre 2022, Villeurbanne. Exposition Raymond Depardon / Kamel Daoud. Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019 15 octobre 2022 – 26 mars 2023 Pôle Pixel Une exposition de l’Institut du monde arabe – 80 photographies de Raymond Depardon et cinq textes inédits de Kamel Daoud. Pôle Pixel 24, rue Emile-Decorps à Villeurbanne Cyprian Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes À l’occasion du 60 ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, l’exposition « Son œil dans ma main. Algérie 1961-2019. Raymond Depardon / Kamel Daoud » offre un témoignage unique sur l’Algérie en 1961 puis en 2019, à travers le regard de deux grands artistes. L’un français, cinéaste et photographe, revisitant ses photos d’Algérie. L’autre algérien, journaliste et écrivain, né en 1970, après l’indépendance de son pays. En 1961, le tout jeune Raymond Depardon réalise plusieurs reportages photographiques à Alger, puis à Évian, pendant les premières négociations pour mettre fin à la guerre d’Algérie. Près de soixante ans plus tard, avec le désir de publier ces photographies dans une perspective algérienne, il rencontre Kamel Daoud. Porté par Barzakh, la maison d’édition algérienne de l’écrivain, un projet d’ouvrage à quatre mains prend forme : un beau livre faisant entrer en résonance photographies « algériennes » de 1961 et textes inédits de Kamel Daoud.

Raymond Depardon retourne en Algérie en 2019 et y réalise une série de photos, à Alger puis à Oran, ville où habite Kamel Daoud. Les éditions Barzakh ont alors proposé à l’Institut du monde arabe de monter une exposition à partir du livre. Celle-ci propose des images rares et des textes inédits qui se répondent en écho tout en pouvant être vues ou lus séparément : deux mondes, deux regards indépendants et pourtant complémentaires qui s’enrichissent mutuellement… Cette exposition est conçue par l’Institut du monde arabe, sur une idée originale des Editions Barzakh.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2023-03-26T18:00:00+02:00 Crédit photo : Raymond Depardon – Institut du Monde Arabe

