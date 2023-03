SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE ENFANCE « POP, EXPLORER L’EXTRAORDINAIRE DANS LE QUOTIDIEN » Pôle petite enfance, Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

La ville de Saint-Jean-de-Luz en partenariat avec l'association Agir pour la Petite Enfance, est heureuse de participer à la semaine nationale de la petite enfance, du 18 au 25 mars 2023

Les équipes du Pôle Petite Enfance de Saint Jean de Luz vous donnent rendez-vous du 18 au 25 mars et vous accueillent dans leurs structures pour échanger sur les enjeux fondamentaux liés à cette période de la vie et pour encourager les parents dans leur rôle.

Cette semaine est l’occasion de réunir les enfants, dès l’âge de 3 mois, et les professionnels de la petite enfance autour d’ateliers d’éveil artistique et culturel inédits.

C’est aussi le moment idéal pour partager des conseils, découvrir des outils et du matériel pédagogique, mis à la disposition des familles gratuitement. PROGRAMME COMPLET DU SAMEDI 18 MARS AU SAMEDI 25 MARS 2023

Ouvert aux PROFESSIONNELS (Pôle Petite Enfance – enfants fréquentant les structures) Mardi 21 mars : ateliers d’arts plastiques

9h30-10h30 : Relais petite enfance ; Age : moins de 6 ans

10h30-11h30 : Relais petite enfance ; Age : moins de 6 ans

Mercredi 22 mars : Eveil musical POP

10h -11h : Accueil de loisirs maternel ; 3-4 ans

14h-15h : Accueil de loisirs maternel ; 5 ans

15h-16h : Accueil de loisirs maternel ; 6 ans

Jeudi 23 mars : ateliers d’arts plastiques

9h30-10h30 ; Multi accueil Itsas Argia ; moins de 3 ans

Vendredi 24 mars : ateliers d’arts plastiques

10h30-11h30 ; Association ttikittun ; moins de 6 ans

Ouvert aux PROFESSIONNELS (autres structures – enfants fréquentant les structures) Mercredi 22 mars : Accueil de loisirs Sagardian

9h30-10h30 : ateliers d’arts plastiques ; moins de 3 ans

10h30-11h30 : ateliers d’arts plastiques ; moins de 3 ans

Vendredi 24 mars : Micro crèche Copains & Copines – Jalday

9h-10h : Ateliers d’arts plastiques ; moins de 3 ans

Ouvert aux FAMILLES (Pôle Petite Enfance – sans réservation places limitées) Lundi 20 mars : ateliers d’arts plastiques

10h-11h : Lieu d’accueil enfants parents ; enfants moins de 6 ans, accompagnés d’un parent

Mardi 21 mars : ateliers d’arts plastiques

17h-18h : Jouons en familles ; enfants moins de 6 an, accompagnés d’un parent

Jeudi 23 mars : ateliers d’arts plastiques

10h30-11h30 : Ateliers Parents enfants ; enfants moins de 6 ans, accompagnés d’un parent

Ouvert aux FAMILLES gratuit et sur inscription (places limitées) Samedi 18 mars : Lectures en langue basque

10h30 – pôle petite enfance.

INSCRIPTION

Samedi 25 mars : Lectures en français

10h30 – pôle petite enfance

INSCRIPTION

Samedi 25 mars : Atelier Jardin Botanique

16h30 – 17h30 : 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte ; Jardin botanique

Pôle petite enfance, avenue ichaca, Saint Jean de Luz, 64500

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T11:00:00+01:00

2023-03-25T16:30:00+01:00 – 2023-03-25T17:30:00+01:00

