Roubaix Rencontre parents et assistantes maternelles Pôle Petite Enfance, 3 juin 2023, Roubaix. Rencontre parents et assistantes maternelles Samedi 3 juin, 10h00 Pôle Petite Enfance Gratuit Samedi 03 juin 2023, entre 10h et 12h30, venez à la rencontre des assistantes maternelles pour poser toutes vos questions.

C’est un mode de garde accessible pour vos enfants de 0 à 6 ans. Les assistantes maternelles sont des professionnelles agréés par le Département. Le temps de vous renseigner, vos enfants pourront profiter de leur côté de quelques animations et ateliers (lecture, éveil musical, parcours moteur, babysigne, transvasement …). Karim, le musicien sera présent lui aussi. Et c’est gratuit. Parmi les stands de nos partenaires, vous pourrez vous adresser : – à la Crèche municipale Familiale : pour vous renseigner sur ce mode de garde qui est un bon compromis entre l’assistante maternelle à domicile et la crèche collective – Le RPE (Relais Petite Enfance, ex «RAM» ) qui vous présentera ses différentes missions ; comme accompagner les parents dans leurs démarches (pour la recherche d’une assistante maternelle, ou établir un contrat à l’embauche…), comme accompagner les assistantes maternelles indépendantes dans leur profession, ou encore proposer des matinées d’éveil dans divers lieux pour les assistantes maternelles – Les associations d’assistantes maternelles proposent aux assistantes maternelles de se réunir avec les enfants pour partager des activités en collectif (temps d’éveil, découverte de la nature…) dans différents lieux de Roubaix, et en dehors du lieu d’accueil habituel – Les Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM). Elles regroupent 3 ou 4 assistantes maternelles professionnelles, au sein d’un même lieu partagé, dit « maison », avec les avantages d’un accueil individualisé de votre enfant, dans une mini collectivité – Organisme de formation pour les assistantes maternelles : pour se former tout au long de leur carrière (formation diplômante, formation obligatoire, complément de formation…) – Le Département du Nord : les assistantes maternelles indépendantes sont des professionnelles agréées par le Conseil Départemental. Elles sont autorisées à accueillir un à plusieurs enfants à leurs domiciles (jusqu’à 4 enfants maximum) – La CAF : vous présente monenfant.fr pour faire, avec vous, des simulations de tarifs en ligne et vous renseigne également sur le Complément Modes de Garde. Rencontre parents et assistantes maternelles

